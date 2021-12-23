Тула, 23 декабря, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Подрядчикам, которые заняты в строительстве социальных объектов в Тульской области, выплатят компенсации за рост цен на строительные материалы. Поручение дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Вопрос обсуждался 22 декабря на заседании штаба по строительству, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Дюмин

Глава региона отметил, что в Тульской области на строительство социальных объектов в рамках национальных проектов из бюджетов всех уровней было выделено около 15 млрд рублей. Как доложил министр строительства Тульской области Константин Лопухов, что в 2021 году в регионе строились 24 объекта в сферах здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта и образования, в том числе 17 за счёт бюджетных средств, ещё семь за счет внебюджетных источников. В 2022 году планируется начать строительство еще восьми объектов. На данный момент уже сданы и работают детские сады в Ясногорском районе, Ефремове и Туле и школа на 600 мест в микрорайоне «Времена года». До конца 2021 года планируется сдача двух детсадов в Крапивне и в микрорайоне «Северная мыза». На 2022 год запланировано строительство пяти детских садов в Заокском районе, Алексине, Новомосковске и Туле, а также двух школ в Донском (на 400 мест) и Туле (1100 мест). Среди других важных объектов, которые строятся в регионе — «Центр поддержки одаренных детей» в Новомосковске, новое здание перинатального центра, онкологический центр (срок ввода — 2023 год), новые ДК и спортивные объекты.

Губернатор поднял вопрос роста цен на стройматериалы. Глава регионального минстроя сообщил, что по детсадам, которые сдаются в этом году, предусмотрена компенсация из бюджета региона. Также будут поданы заявки на компенсации по объектам. Которые финансируются из федерального бюджета. В бюджете Тульской области будет предусмотрено увеличение регионального софинансирования.

Отметим, ранее активисты ОНФ направили властям Тулы перечень недочетов по результатам мониторинга транспортной доступности первичного звена системы здравоохранения. Так, ни один из проверенных объектов не соответствовал критериям доступности. Например, в поликлинику микрорайона Левобережный жители вынуждены добираться в медучреждение с пересадками.