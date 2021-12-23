Москва, , 09:56 — REGNUM На ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая пройдет 23 декабря, аккредитованы 507 журналистов. Об этом 22 декабря сообщил телеканал ОТР.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом в нынешнем году пресс-конференция будет превосходить в традиционном, очном формате. В то же время, из-за связанных с пандемией COVID-19 она перенесена из Центра международной торговли в Манеж, в котором гораздо больше места.

Также указывается, что, несмотря на большой интерес к пресс-конференции, на нее аккредитовали в два раза меньше репортёров: 507 представителей российских и зарубежных СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина будут участвовать двое журналистов из Чечни — директор ИА «Чечня Сегодня» Мадина Хамидова и корреспондент ЧГТРК «Грозный» Алхазур Керимов.