Москва, 23 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Специалисты Института биоорганической химии РАН намерены разработать препарат на основе генно-инженерных антител, который способен нейтрализовать штамм коронавирус «Омикрон», сообщают «Известия» со ссылкой на директора института Александра Габибова.

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«Как только будут получены образцы вируса («Омикрон»), мы исследуем наше антитело. Потому что уже понятно, что и вакцины против него работают несколько хуже. Испытания мы планируем провести совместно с 48-м институтом Минобороны», — сказал он.

Как пишет издание, в случае низкой эффективности готового антитела против «Омикрона» специалисты в короткие сроки смогут найти подходящие к антигену иммуноглобулины.

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Кроме того, ученые планируют создать коктейли антител, которые можно будет подбирать индивидуально для конкретного пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что штамм «Омикрон» станет доминантным во многих странах Европы уже в ближайшие недели.

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