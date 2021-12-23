Ульяновск, , 09:51 — REGNUM В Инзенском районе Ульяновской области вступил в законную силу приговор по делу о массовом отравлении воспитанников детского сада. Осуждённая — повар дошкольного образовательного учреждения, сообщает региональная прокуратура.

Детское питание Иван Шилов © ИА REGNUM

ЧП произошло 14 апреля 2021 года в одном из детских садов Инзенского района. Как установили правоохранители, повар нарушила санитарно-эпидемиологические требования при приготовлении пищи, в результате 19 воспитанников и два сотрудника детсада заболели острым гастроэнтероколитом сальмонеллезной этиологии.

Фигурантка уголовного дела признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание людей»).

В надзорном ведомстве отмечают, что суд назначил девять месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Ульяновске правоохранители заявили о проверке по факту отравления 32 школьников.

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