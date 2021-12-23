Барселона, Испания, , 09:50 — REGNUM Казанский УНИКС проиграл на выезде испанской «Барселоне» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась в овертайме со счётом 109:111.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Самым результативным игроком стал форвард «Барселоны» Никола Миротич, на счету которого 28 очков. В составе УНИКСа защитник Лоренцо Браун набрал 27 очков.

УНИКС занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги. «Барселона» идёт на первом месте.

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