Москва, , 09:49 — REGNUM В атмосфере Москвы наблюдается алмазная пыль, которая считается редким явлением. Об этом 23 декабря сообщил синоптик Евгений Тишковец.

Арктика Noel_Bauza

Алмазная пыль появляется в условиях аномального холода и высокой влажности воздуха и в метеорологии носит название «ледяные иглы», а иногда также называется «осадками ясного неба».

«Алмазную пыль замечают по кратким вспышкам, возникающим, когда крошечные кристаллы, отражают свет. Этот сверкающий эффект дает феномену его название, так как он выглядит так, как будто в воздухе сверкает множество крошечных бриллиантов. Алмазная пыль часто ассоциируется с ореолами, такими как гало, ложная луна или солнце, световые столбы и так далее», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что явление чаще всего наблюдается в Арктике и Антарктике. Так, в некоторых районах Антарктиды до 70% всех осадков выпадают в виде алмазной пыли.

Метеоролог добавил, что внешне алмазная пыль напоминает туман, но имеет другой состав и почти не ухудшает видимость.