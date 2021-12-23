Москва, , 09:48 — REGNUM В Москве в 2021 году по программе реновации введено в эксплуатацию более 2 млн кв. метров жилья. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед Мосгордумой, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, до конца 2021 года новые квартиры по реновации получат 50 тыс. жителей старых пятиэтажек. «Темпы реализации программы реновации будут ежегодно наращиваться. График проекта Москва будет выдерживать», — заверил Собянин.

Всего в Москве за 2021 год построено более 7 млн кв. метров жилья. «Это рекорд за всю историю столицы. Рост объема ввода жилья обеспечен за счет программы реновации, освоения новых территорий и программ льготного ипотечного кредитования», — уточнил мэр.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве с момента начала реализации программы реновации (с 2017 года) снесено уже 66 старых пятиэтажек.

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