Москва, 23 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году по программе реновации введено в эксплуатацию более 2 млн кв. метров жилья. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед Мосгордумой, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

По его словам, до конца 2021 года новые квартиры по реновации получат 50 тыс. жителей старых пятиэтажек. «Темпы реализации программы реновации будут ежегодно наращиваться. График проекта Москва будет выдерживать», — заверил Собянин.

Всего в Москве за 2021 год построено более 7 млн кв. метров жилья. «Это рекорд за всю историю столицы. Рост объема ввода жилья обеспечен за счет программы реновации, освоения новых территорий и программ льготного ипотечного кредитования», — уточнил мэр.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве с момента начала реализации программы реновации (с 2017 года) снесено уже 66 старых пятиэтажек.

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