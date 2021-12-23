Москва, , 09:46 — REGNUM До 06:00 25 декабря продлено действие «оранжевого» уровня погодной опасности из-за морозов в столице России. Это 23 декабря следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Сильные морозы в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом «оранжевый» уровень погодной опасности означает опасную погоду, при которой существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Также указывается, что предупреждение об «аномально холодной погоде со среднесуточной температурой воздуха на 7−12 градусов ниже климатической нормы» в Москве и Подмосковье, ранее действительное до 12:00 24 декабря, теперь действует до 06:00 25 декабря.

Помимо этого, в столице России и Московской области продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, который также будет действовать до 06:00 25 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномально холодная погода с температурой воздуха ниже климатической нормы на 7−12 градусов ожидается в ряде регионов России.