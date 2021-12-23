В Индонезии арестовали двух подозреваемых в терроризме
Джакарта, 23 декабря, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Национальная полиция Индонезии арестовала двух подозреваемых в терроризме на Калимантане, сообщает Kompas.
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Полиция в Индонезии
Полиция приглашает всех принять участие в предотвращении распространения радикализации и нетерпимости, которые могут перерасти в террористический акт.
Жителей Индонезии призвали проявлять осторожность и бдительность.
Как сообщало ИА REGNUM, Сингапур ужесточил карантин для прибывающих из-за границы, в том числе из Индонезии, после широкого распространения в мире штамма «Омикрон».