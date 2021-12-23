Кабул, 23 декабря, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Посол Саудовской Аравии в Кабуле, передавая более 200 тонн гуманитарной помощи Эр-Рияда, заявил официальным лицам Исламского Эмирата, что народ Афганистана в нынешней тяжелой ситуации нуждается в дополнительной помощи всего мира, сообщает TOLOnews.

Pixabay.com Бедность

Гуманитарная помощь включает продукты питания и одежду, которые были переданы в дар Обществу Красного Полумесяца Афганистана.

«Правительство и народ Саудовской Аравии оказали содействие народу Афганистана, и мы благодарны им», — заявил Матин-уль-Хак Халес, глава Общества Красного Полумесяца Афганистана.

Тем временем Эр-Рияд заявляет, что нуждающимся в Афганистане необходимо оказать больше помощи, так как ранее оказанная некоторыми странами помощь Исламской Республике недостаточна.

«Саудовская Аравия прислала помощь, и мы продолжим ее оказывать, работая с Афганским обществом Красного Полумесяца над увеличением объемов гуманитарной помощи», — сообщил Машаль аль-Шаммари, посол Саудовской Аравии в Кабуле.

Помощь Саудовской Аравии включает продукты питания, в том числе муку и рис, кухонные принадлежности и противомоскитные сетки.

Некоторые люди, получившие эту помощь, думают, что этого недостаточно.

«Этой помощи нам недостаточно, у меня семья из восьми человек, мы бедны и беспомощны», — посетовала Лайло, неимущая жительница Афганистана.

Зикрулла, бедняк, говорит: «Я получил котел и миску. Клянусь Аллахом, у меня в кармане 150 афгани, у меня нет денег на еду. Мои дети голодают».

Среди них есть те, кто часами ждал получения помощи и вернулся домой с пустыми руками.

«Я пришла сюда, чтобы получить помощь, но меня вытолкали за ворота», — рассказала Рахима Нодер.

«Все в Афганистане ждут помощи, но Красный Полумесяц не может удовлетворить все их требования», — констатировал Нур Ага Сахибзаде, пресс-секретарь Общества Красного Полумесяца Афганистана.

В настоящее время многие граждане страны впали в бедность. Вот почему Организация Объединенных Наций предупреждает, что более половины населения Афганистана находится под серьезной угрозой голода.