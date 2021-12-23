Лондон, 23 декабря, 2021, 09:44 — ИА Регнум. «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче ¼ финала Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Тоттенхэм Хотспур»

В составе «Тоттенхэма» голы забили полузащитник Стивен Бергвейн и нападающий Лукас Моура. У «Вест Хэма» отличился форвард Джаррод Боуэн.

Таким образом, «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Кубка английской лиги, в котором сыграет с «Челси». Во втором полуфинальном матче встретятся «Ливерпуль» и «Арсенал».