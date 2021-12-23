Саранск, 23 декабря, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В школах Мордовии частично отменяются занятия 23 декабря в связи с понижением температуры воздуха. Об этом сообщает региональное министерство образования.

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Так, занятия в начальных классах отменяются и переводятся на дистанционный формат в городских и сельских школах, в 1−4 классе Рузаевского района — в сельских образовательных учреждениях.

В ряде сельских школ Ардатовского, Атюрьевского, Большеигнатовского, Инсарского, Зубово-Полянского, Ичалковского, Кадошкинского, Ковылкинского, Краснослободского, Темниковского, Торбеевского, Чамзинского районов могут не приходить на занятия учащиеся с 1 по 9 класс.

В Ельниковском, Теньгушевском и отдельных сельских школах Атюрьевского районов отменяются уроки для учеников 1−11 классов.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном Гидрометцентре, утром 23 декабря на метеостанции в Саранске зафиксировали температуру воздуха — 25,5°С, на остальных метеостанциях температура воздуха варьируется от — 23,5°С (Большие Березники) до — 28 °C (Инсар).