Уфа, , 09:46 — REGNUM Тело женщины обнаружили рядом с общежитием Уфимского государственного авиационного технического университета в Уфе. Об этом 23 декабря сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД по региону.

Тело Иван Шилов © ИА REGNUM

«Признаков криминала нет. По предварительным данным, женщине стало плохо, и она скончалась до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

По информации журналистов, в этом вузе учится ее сын.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии обнаружили тело полицейского.