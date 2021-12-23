В Уфе обнаружили тело женщины
Уфа, 23 декабря, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Тело женщины обнаружили рядом с общежитием Уфимского государственного авиационного технического университета в Уфе. Об этом 23 декабря сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД по региону.
Иван Шилов ИА REGNUM
Тело
«Признаков криминала нет. По предварительным данным, женщине стало плохо, и она скончалась до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
По информации журналистов, в этом вузе учится ее сын.
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