Южно-Сахалинск, , 09:42 — REGNUM На Сахалине в Поронайске на автобусной остановке обнаружен труп мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря в областном СУ СКР.

Автобусная остановка Алексей Рожнов © ИА Красная Весна

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Известно, что умершему было 69 лет. Следователи не обнаружили на месте признаков совершения преступления в отношении мужчины. Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства гибели жителя Поронайска. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане в квартире обнаружен труп 38-летнего мужчины.