Пермь, , 09:42 — REGNUM Власти Пермского края выкупили универсальный дворец спорта «Молот», являющийся крупнейшим спортивным комплексом региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Иван Шилов © ИА REGNUM

Официально покупателем стало АО «Корпорация развития Пермского края». Объект был приобретён у ПАО «Мотовилихинские заводы» в рамках конкурсного производства.

Отметим, с ноября 2017 года дворец был в аренде у учреждения «Центр спортивной подготовки Пермского края». А летом 2021-го краевой Арбитражный суд края утвердил положение о продаже имущественного комплекса. При этом одним из главных условий для такой продажи было названо использование объекта как спортивно-физкультурного.

Дворец спорта «Молот» был построен в 1966 году. В нём одновременно могут находиться от 5 до 7 тыс. зрителей.