Улан-Удэ, 23 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В связи с аварией на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в Бурятии мэрия города известила о приобретении оптом более 500 тепловых приборов. Как пояснил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, магазины республиканской столицы пошли на встречу, предоставив под сохранную подписку для возврата 111 газовых пушек и более 400 разных тепловых приборов.

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Выдавать будет Управление ГО и ЧС по г. Улан-Удэ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря 2021 года на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях низкой температуры окружающей среды в городе до — 30 °C.

Под отключение попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы — среди них 13 школа, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения.

Энергетики опасаются роста нагрузки на сети из-за низких температур и остановки работы части детских садов и школ.

СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»).

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