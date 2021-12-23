Ереван, , 09:41 — REGNUM Руководство Армении может посетить и Турцию, и Азербайджан для продолжения работы в региональном формате «3+3». Об этом сообщил армянскому «Общественному телевидению» секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Первая встреча в рамках формата «3+3» прошла в Москве, вторую планируется провести в Анкаре.

«Если будет возможность, мы готовы поехать. Готовы также принять эти страны у себя для организации обсуждения региональных проблем», — сказал Григорян.

Он отметил, Ереван предпочёл бы обсуждать армяно-турецкие отношения в двухстороннем формате, но для этого можно также использовать и площадку «3+3».

Напомним, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. С 1993 года Анкара закрыла со своей стороны турецко-армянскую границу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Одним из условий нормализации отношений Анкара выдвигает отказ Еревана от политики признания геноцида армян в Турции.

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