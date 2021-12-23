Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 23 декабря объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снега, который принес с собой теплый атмосферный фронт циклона «Квинтинус».

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Петербурге

По информации Росгидрометцентра России, с 08:00 мск 23 декабря до 06:00 мск 24 декабря на территории Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снега, метели и порывов ветра скоростью до 15−18 м/с.

«Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду», — пояснил в пресс-службе городской администрации.

Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Пешеходов также просят быть осторожными на дорогах города.