Лорьян, , 09:39 — REGNUM ПСЖ сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 19-го тура чемпионата Франции — по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Болельщики ПСЖ TaraO

На 40-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Лорьяна» Тома Монкондю. ПСЖ смог отыграться только в дополнительное время, на 91-й минуте отличился нападающий Мауро Икарди.

При этом с 86-й минуты ПСЖ играл меньшинстве. Красную карточку получил защитник Серхио Рамос.

На сегодняшний день ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, в активе команды 46 очков. «Лорьян» идёт на 19-м месте с 16 очками.

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