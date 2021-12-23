Симферополь, 23 декабря 2021, 09:39 — REGNUM Посол РФ в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») заявила о попытке неизвестного «гостя» проникнуть в её домовладение в Крыму. Видео она опубликовала в своём телеграм-канале 23 декабря.
На кадрах неизвестный мужчина перелезает через забор, которым огорожен участок с домом Поклонской, подходит к дому и некоторое время стоит под балконом, размахивая каким-то предметом.
Она уточнила, что крымские правоохранители состава преступления по факту проникновения на территорию домовладения не нашли.
Ранее Киевский апелляционный суд дал разрешение на арест Поклонской по подозрению её в «госизмене».