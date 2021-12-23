Симферополь, , 09:39 — REGNUM Посол РФ в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») заявила о попытке неизвестного «гостя» проникнуть в её домовладение в Крыму. Видео она опубликовала в своём телеграм-канале 23 декабря.

Наталья Поклонская Иван Шилов © ИА REGNUM

На кадрах неизвестный мужчина перелезает через забор, которым огорожен участок с домом Поклонской, подходит к дому и некоторое время стоит под балконом, размахивая каким-то предметом.

«Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный «гость» из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причём в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребёнком в доме», — написала Поклонская в телеграм-канале.

Она уточнила, что крымские правоохранители состава преступления по факту проникновения на территорию домовладения не нашли.

«Моего «гостя» отправили обратно в Украину — наверное, за медалью, чтобы в следующий раз задержать уже награждённого», — уточнила Поклонская.

Ранее Киевский апелляционный суд дал разрешение на арест Поклонской по подозрению её в «госизмене».