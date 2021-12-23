Чебоксары, , 09:38 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты Чувашии определило поставщиков легковых автомобилей. Чебоксарская компания поставит восемь машин, тольяттинская — десять. Соответствующие извещения о проведении электронных аукционов опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Автомобили Дарья Драй © ИА REGNUM

Заказчиком двух автомобильных закупок выступает министерство труда и социальной защиты Чувашии, источник финансирования — республиканский бюджет.

Начальная цена одного из аукционов составила 8 578 000 рублей. Эти средства выделены на приобретение восьми легковых автомобилей: четырёх машин Lada Vesta SW (или эквивалент) и четырёх машин Lada Vesta (или эквивалент).

По итогам аукциона цена снижена на 214 450 рублей (или на 2,5%) и составила 8 363 550 рублей. Поставщиком определено ООО «Диал-Авто» (г. Чебоксары).

Начальная цена другого аукциона составила 8 039 000 рублей. На эти средства приобретаются десять автомобилей Lada Granta (или эквивалент). Победителем определено ООО «Ам Компани» (г. Тольятти), которое не снизило начальную цену.

По итогам двух закупок расходы на приобретение 18 легковушек составят 16 617 000 рублей. Автомобили должны быть поставлены до конца 2021 года.