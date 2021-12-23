Ханты-Мансийск, 23 декабря, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 23 декабря обнаружено 190 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 188.

Лидером по числу заражений в регионе является Нижневартовск — 57 случаев за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 23 декабря подтвердили 94 481 случай заражения коронавирусом, вылечились 87 742 человека, скончались 1932 (девять за минувшие сутки).