Берлин, 23 декабря, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Запуск трубопровода «Северный поток — 2» внесёт свой вклад в разрядку ситуации, возникшей на фоне энергокризиса в Евросоюзе. Об этом заявил эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

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«Уже давно назревшее одобрение «Северного потока — 2» не только повысило бы мощности поставок, оно бы стало необходимым сигналом России о том, что [в Германии] будут придерживаться надёжного, многолетнего энергетического партнерства во взаимных интересах», — подчеркнул в беседе с ТАСС Котре.

По его словам, «всё остальное было бы вопиющей, в действительности эпохальной политической глупостью».

Он не исключил дальнейшего повышения цен на энергоносители, особенно в случае холодной зимы, в свою очередь это ускорит инфляцию и приведёт к ухудшению социальной обстановки. По слова Корте, «политически обусловленное и вредное затягивание «Северного потока — 2» будет способствовать обострению энергокризиса.

Котре подчеркнул, что Россия выполняет свои обязательства в области поставок энергоносителей, а вот одновременный отказ Германии от угля и мирного атома он назвал беспрецедентным шагом.

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«Энергетическая политика в том числе и нового правительства ФРГ основывается на предположении, что всё как-то будет работать, — подчеркнул эксперт. — Так что, к сожалению, можно исходить из того, что энергетический кризис в Германии обострится».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» должен идти в соответствии с европейским законодательством. По её словам, такая позиция является общей для канцлера ФРГ Олафа Шольца и министерства иностранных дел этой страны.