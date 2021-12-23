Минск, 23 декабря, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Сбежавший в Белоруссию и попросивший там политического убежища польский военнослужащий Эмиль Чечко заявил, что он хотел бы остаться в республике, так как на родине ему угрожает смерть. Он рассказал об этом 23 декабря в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Beentree Граница Польши и Белоруссии

«Возвращение в Польшу — для меня это смерть», — сказал Чечко.

После этого журналистка телеканала спросила сбежавшего военнослужащего Польши, нужна ли ему помощь и защита белорусских властей и хотел бы он остаться жить в республике.

«Конечно да. Потому что, если бы меня сейчас отдали в Польшу, зная, чем поляки раньше занимались, понятно, что бы меня ждало», — сказал польский солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что людей из незаконно пересекавших белорусско-польскую границу групп мигрантов на территории Польши убивали «специальные подготовленные люди в системе спецслужб», и они же убивали польских граждан.