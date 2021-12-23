Сеул, 23 декабря, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В 2022 году Южная Корея расширит «ориентированное на будущее» сотрудничество с США в ряде областей, включая цепочки поставок и технологии, а также активизирует усилия по «предотвращению конфликтов» с Китаем. Об этом сообщает KBS со ссылкой на политический отчёт южнокорейского внешнеполитического ведомства, представленный 23 декабря президенту страны Мун Чжэ Ину.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В документе, в котором министерство иностранных дел изложило план своей работы на 2022 год, говорится, что Сеул стремится выработать оптимальную дипломатическую стратегию на фоне усиливающегося китайско-американского соперничества в технологиях, безопасности, торговле и других сферах.

«Мы продолжим расширять сотрудничество с США в таких областях, как здравоохранение, изменение климата, цепочки поставок и передовые технологии», — говорится в отчете министерства.

В документе также отмечается, что в год 30-летия установления дипломатических отношений между Южной Кореей и Китаем, южнокорейская сторона будет стремиться укрепить обмены с Пекином на высоком уровне и активизировать усилия по восстановлению культурных и гуманитарных обменов.

Что касается связей с Японией, то Сеул сохранит «двухколейный» подход, когда исторические проблемы отделяются от вопросов практического сотрудничества.