Боровичи, Новгородская область, , 09:58 — REGNUM Пожилая женщина с маленьким внуком погибли в результате пожара в двухквартирном жилом доме в деревне Нива Хвойнинского района Новгородской области. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Пожар в частном жилом доме Vnovgorod.sledcom.ru

Пожар начался вечером 22 декабря в одной части двухквартирного жилого дома. По предварительным данным, в квартире, где произошло возгорание, проживала семья из пяти человек. В момент возгорания в ней находились двое пенсионеров и ребёнок.

Родители ребёнка были рядом в хозяйственной постройке. Увидев огонь, отец ребенка вывел одного из пенсионеров и попытался спасти сына и бабушку, но рухнул потолок. 85-летнюю пенсионерку и ее внука спасти не удалось. По данному факту Боровичским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Новгородской области проводится доследственная проверка.

«Назначена пожарно-техническая экспертиза для установления источника и причины возгорания. Для установления причин смерти назначены судмедэкспертизы, — добавили в ведомстве. — После установления всех обстоятельств произошедшего следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством».