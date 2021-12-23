Уфа, 23 декабря, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Новогодний фестиваль «TERRA ZIMA» пройдет в Уфе. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодний Петербург

Фестиваль начнется 31 декабря в 22:00 часов концертной программой около Гостиного двора. На нем выступят звёзды башкирской и татарской эстрады, а также группа «Мираж». Новогодняя дискотека с участием Деда Мороза продлится до трёх часов ночи.

1 января в 12:00 часов на территории Гостиного двора планируется «Забег обещаний». Отмечается, что этот день года люди дают себе обещания на год вперёд и бегут для достижения своих целей.

Во второй половине дня Гостином дворе и в «АРТ-Квадрате» пройдёт новогодний карнавал.

2 января на Гостином дворе состоится Зимний сабантуй. С 13:00 часов желающие смогут принять участие в катании на лошадях, боях мешками и других зимних забавах.

В 15:00 часов состоится Всероссийский конкурс самоваров с главным призом — 50 тысяч рублей.

В 18:00 часов здесь начнётся башкирская дискотека с участием звёзд татарской и башкирской эстрады.

3 января состоится всероссийский парад Снегурочек и региональный парад Дедов Морозов.

4 января в 14:00 часов на набережной реки Белой пройдет парад конно-санных экипажей. Гости смогут покататься на лошадях. Здесь будет звучать живая музыка, песни под баяны. Здесь же состоится лыжно-лучный биатлон.

С 25 декабря по 4 января в честь фестиваля «TERRA ZIMA» на Гостином дворе будет работать гостевая юрта Деда Мороза.