Тбилиси, , 09:30 — REGNUM Группа граждан Грузии, пострадавших от действий властей, когда президентом страны был Михаил Саакашвили, готовы объявить голодовку, требуя запретить его партию «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом журналистам сообщил Сосо Робакидзе, отец погибшего во время полицейской спецоперации в 2004 году Амирана Робакидзе.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы — те люди, которые пострадали от ЕНД и Михаила Саакашвили, начнём голодовку. Нам всё равно нечего терять. Мы покажем им, как надо голодать и как должен выглядеть человек на грани смерти», — сказал Робакидзе.

Он также критически отнёсся к заявлению действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая призвала к «национальному примирению». Робакидзе заявил, что он и другие пострадавшие от режима Саакашвили не намерены мириться с «преступниками» из ЕНД.

Напомним, 21 декабря председатель ЕНД объявил, что 300 сторонников партии объявили голодовку, требуя освободить Саакашвили из заключения. На следующий день к ним якобы присоединилось ещё около 100 человек. Возле офиса ЕНД в Тбилиси установили 11 больших палаток для голодающих.

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