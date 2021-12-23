Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 09:28 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске ночью 23 декабря горел деревянный 32-квартирный дом. Огнеборцы спасли 10 человек, сообщает «Ямал 1».

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На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление на первом и втором этажах. Очаг возгорания был обнаружен в одной из квартир на первом этаже. Предположительно, причиной пожара мог стать неисправный электрообогреватель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Салехарде 20 декабря произошёл пожар в деревянном жилом доме на 16 квартир. Людей эвакуировали в 50-градусный мороз в тёплый автобус, обеспечили проживанием в гостинице и горячим питанием.

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