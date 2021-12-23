Новосибирск, , 09:28 — REGNUM Бюджет Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принят во втором чтении. Финансовый документ поддержан подавляющим большинством депутатов горсовета. В мэрии его назвали рекордным.

«Бюджет Новосибирска на 2022 год — это основной финансовый документ на предстоящий период. Впервые за все годы мы формируем бюджет на сумму, превышающую 60 млрд рублей — здесь и собственные средства города, и трансферты из вышестоящих бюджетов, которые предоставляются нам для реализации национальных проектов, федеральных и областных программ. Собственные доходы по сравнению с текущим годом выросли на 2 млрд рублей, в основном за счёт увеличения налоговых доходов. Важно, что в трёхлетнем периоде не планируется рост дефицита относительно показателей действующего трёхлетнего бюджета. Мы провели большую совместную работу с депутатами, рассмотрели ряд предложений, в частности, впервые была сформирована очень важная для города программа по развитию и благоустройству территории частного сектора. В программе предусмотрены расходы на ремонт дорог, ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения, строительство и реконструкцию системы водоснабжения, благоустройство территории, — прокомментировал мэр муниципалитета Анатолий Локоть. — Работа по формированию бюджета в этом году была конструктивной, депутаты активно участвовали в подготовке поправок между двумя чтениями проекта бюджета-2022, эффективно взаимодействовали с финансово-экономическим блоком мэрии».

В 2022 году, помимо реализации программы по благоустройству частного сектора, дополнительные средства будут направлены на ремонт тротуаров и обеспечение безопасности детей на дорогах, прилегающих к школам и детским садам, на содержание и благоустройство внутриквартальных территорий районов. Добавлены средства на реализацию наказов избирателей депутатам по различным направлениям, охватывающим вопросы, наиболее часто поднимаемые новосибирцами.

В мэрии города отметили, что бюджет Новосибирска на 2022 год сохранил свою социальную направленность. Расходы на отрасли социальной сферы составят более 40 млрд рублей — две трети от всех расходов. Самый большой объём финансирования предусмотрен на систему образования — 33,5 млрд рублей.

При этом ожидаются значительные поступления из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Для ускорения реализации региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилья до 2023 года будет выделен 1 млрд 256 млн рублей.