Ижевск, , 09:26 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 23 декабря прививку от коронавируса сделали 666 727 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Фото КБ № 8 ФМБА России

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Второй компонент препарата получили 504 554 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 1054 жителя республики. 3043 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 115 128 человек. За указанный период ревакцинировались 156 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 декабря в Удмуртии провели 2 221 935 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5735 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5466 исследований.

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