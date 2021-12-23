Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Экипаж корвета «Проворный», на котором произошел пожар, будет расформирован, команду направят на службу «на другие единицы похожего проекта», сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

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«Команда корвета «Проворный», сформированная из моряков 114-й бригады ОВРа (охраны водного района) для освоения этого корабля, будет расформирована и направлена для прохождения службы на других единицах похожего проекта», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на «Проворном» тушили по четвёртому номеру сложности. Пожар начался 17 декабря около 18 часов, к 22:49 огонь был локализован. В течение дня 18 декабря велось тушение отдельных очагов горения и разборка завалов. В ходе тушения пожара пострадали трое пожарных. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

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