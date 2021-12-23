Казань, , 09:25 — REGNUM В Татарии зарегистрировали ещё шесть случаев смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее количество умерших от COVID-19 в республике насчитывается по состоянию на 23 декабря 1395 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

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Причины смерти ещё двоих мужчин и четырёх женщин 1934−1963 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии медсертификаты потребуются теперь для прохода на аттракционы, в развлекательные комплексы на территории торговых центров, букмекерские конторы, компьютерные и интернет-клубы, а также боулинг.

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