Тверь, , 09:33 — REGNUM В Тверской области в 2022 году планируется реализовать 80 проектов комфортной городской среды в 39 муниципалитетах. Планы на 2022 год, а также итоги реализованных проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» обсуждались на заседании межведомственной комиссии, которое 22 декабря провел губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Верхневолжье в 2022 году реализуют 80 проектов городского благоустройства Пресс-служба правительства Тверской области

«Наша задача — реализовывать современные проекты. При этом важно сохранять исторические традиции, самобытность территорий. В регионе наработаны стандарты, задан определенный уровень проведения благоустройства», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что работы должны выполняться с учётом опыта уже завершенных объектов. В частности, он отметил решения в Торопце по обустройству коммуникаций под землей.

В Верхневолжье в 2022 году реализуют 80 проектов городского благоустройства Пресс-служба правительства Тверской области

В 2021 году в Тверской области были реализованы проекты по обновлению 21 дворовой территории в 10 муниципалитетах и 79 общественных пространств в 38 муниципальных образованиях Тверской области. На 2022 году планируется ремонт 20 дворов и 60 общественных территорий, на данный момент заключены контракты по 85% заявленных к ремонту дворов и по 40% общественных пространств.

Также в 2022 году продолжится работа в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Отметим, сегодня Тверская область входит в число регионов — лидеров Российской Федерации по числу отобранных проектов. За четыре года федеральную поддержку получили 15 проектов по комплексному благоустройству общественных пространств в городах, в том числе шесть проектов реализовывались в 2021 году. Так, в Осташкове благоустроена набережная и прилегающая к ней территория. В Торопце проведена реновация улицы Советской и территории Базарной площади. В Конаково обновлена городская набережная, в Бежецке благоустроен городской сад.

Губернатор поставил задачи завершить работы на ряде объектов, сроки сдачи которых в 2022 году. В новом году в Тверской области предстоит реализовать еще пять проектов-победителей Всероссийского конкурса. В частности, в Ржеве планируется благоустроить Парк подпольщиков с частью набережной реки Волги, в Кимрах — пешеходную зону по улице Кирова, в Вышнем Волочке — парк «Городской Сад». В Удомле планируют привести в порядок парковую зону по улице Венецианова в рамках второго этапа преобразований, в Кашине — часть набережной реки Кашинка.

Также на заседании обсуждалась подготовка участия Тверской области в новом, VI Всероссийском конкурсе. Свои проекты готовы представить Андреаполь, Весьегонск, Старица, Красный Холм и Лихославль.