Москва, 23 декабря, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) до конца 2024 года планируется построить семь новых поликлиник и амбулаторий, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Поликлиника

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, после возведения поликлиник дополнительно появится 3320 мест в медицинских учреждениях.

Поликлиники появятся в поселениях Сосенское, Первомайское, Филимонковское, Марушкинское, Мосрентген, Кокошкино и в городском округе Троицк. В зданиях будут созданы комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Троицком и Новомосковском округе (ТиНАО) в поселении Московский построят современный медико-диагностический комплекс.

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