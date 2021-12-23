Москва, 23 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,1 млрд рублей Бурятии в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Об этом 23 декабря сообщает сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Средства пойдут на реконструкцию очистных сооружений канализации Улан-Удэ. Они очищают бытовые и производственные сточные воды из жилых домов и предприятий. После обновления мощность сооружений должна увеличиться до 130 тыс. куб. метров сточных вод в сутки, при этом качество очистки должно повыситься.

«Это позволит сократить объём загрязнений, попадающих в озеро Байкал, и улучшить экологическую ситуацию в регионе», — рассказали в правительстве.