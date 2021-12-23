В Челябинской области выявили ещё 551 носителя коронавируса
Челябинск, 23 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Челябинской области 23 декабря зафиксировали ещё 551 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Всего в регионе обнаружили уже 142 732 заразившихся. Исцелились 131 642 пациента.
Больных COVID-19 насчитывается 3967 человек. А скончались от него ещё 28 граждан.