Челябинск, 23 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Челябинской области 23 декабря зафиксировали ещё 551 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе обнаружили уже 142 732 заразившихся. Исцелились 131 642 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается 3967 человек. А скончались от него ещё 28 граждан.