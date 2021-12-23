Белгород, 23 декабря, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Программа 2021 года по замене лифтов в многоквартирных домах полностью выполнена в Белгородской области. Об этом 23 декабря сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

City-yaroslavl.ru Лифт

Установлено 182 новых лифта в 52 многоквартирных домах. Работы, на которые было выделено 400 млн рублей, проводились в Белгороде, Старом Осколе и Алексеевке.

«Важно, что в новых кабинах увеличенные двери, что удобно для маломобильных жителей и родителей с колясками», — написал глава региона на своей странице в социальной сети.

В 2022 году в регионе планируют заменить 264 лифта в 73 МКД. В бюджете на эти цели заложено более 588 млн рублей.