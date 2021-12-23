Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM Теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном «Квинтинус», принесёт в Санкт-Петербург и пригороды потепление, а также снег и метель. Об этом 23 декабря сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Гололед на улицах Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, облачная гряда атмосферного фронта закроет небо плотной пеленой, вызовет снегопады и метели.

«Усилится ветер, атмосферное давление будет резко падать, а температура повысится», — добавил синоптик.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в течение дня будет дуть юго-западный, западный умеренный ветер, местами с порывами до сильного, до 18 м/с. Температура воздуха днем будет постепенно повышаться до −2…−4 градусов, на дорогах гололедица.

Отметим, из архивов петербургской погоды в этот день абсолютный минимум температуры воздуха минус 29,5 градусов — наблюдался в 1892 году, а абсолютный максимум +7,3 градуса — в 2015 году.

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