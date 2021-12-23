Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном «Квинтинус», принесёт в Санкт-Петербург и пригороды потепление, а также снег и метель. Об этом 23 декабря сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на улицах Петербурга

По его словам, облачная гряда атмосферного фронта закроет небо плотной пеленой, вызовет снегопады и метели.

«Усилится ветер, атмосферное давление будет резко падать, а температура повысится», — добавил синоптик.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в течение дня будет дуть юго-западный, западный умеренный ветер, местами с порывами до сильного, до 18 м/с. Температура воздуха днем будет постепенно повышаться до −2…−4 градусов, на дорогах гололедица.

Отметим, из архивов петербургской погоды в этот день абсолютный минимум температуры воздуха минус 29,5 градусов — наблюдался в 1892 году, а абсолютный максимум +7,3 градуса — в 2015 году.