Сиань, Китай, 23 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Заведения и учреждения «второстепенной важности» закрыты в китайском городе Сиань (провинции Шэньси) в качестве профилактической меры в борьбе с локальной вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом 22 декабря передало Центральное телевидение Китая со ссылкой на региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В городе продолжают работу только продовольственные магазины, аптеки и лавки по продаже товаров первой необходимости, а также медицинские учреждения и объекты, поддерживающие жизнедеятельность населения. При этом администрация таких заведений должна следить за потоком посетителей и измерять у них температуру тела. Кроме того, в указанных объектах необходимо проводить дезинфекцию и проветривать помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Синьхуа распространило информацию о том, что на материковой части Китая за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом, в том числе 63 — на территории провинции Шэньси.