Париж, , 09:18 — REGNUM На самоизоляцию ушел после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат, министр-делегат по вопросам внешней торговли при МИД Франции Франк Риестер. Он сообщил об этом 23 декабря на своей странице в соцсети Twitter.

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«Я почувствовал жар, после чего решил пройти тест на коронавирус, он оказался положительным. Сегодня вечером (22 декабря) я ушел на самоизоляцию и продолжаю работать удаленно», — написал Риестер в своем сообщении.

Также министр-делегат при МИД Франции призвал к соблюдению повышенную бдительность в сложный с точки зрения санитарной безопасности период.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря стало известно, что у министра промышленности Франции Аньес Панье-Рунакер обнаружили коронавирус.