Ростов-на-Дону, 23 декабря, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону состоялся суд над уроженцем Чечни Али Яхъяевым. Его признали виновным в попытке принять участие в незаконном вооруженном формировании и террористической организации. По приговору Южного окружного военного суда он отправится в места лишения свободы сроком на пять лет, сообщили 23 декабря в пресс-службе суда.

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Как установлено в ходе следствия и доказано в суде, Яхьяев в 2019 году задумал выехать в Сирию для вступления в ряды НВФ. В социальных сетях он искал человека, который мог бы ему помочь в осуществлении этого намерения. В 2020 году такой человек нашелся.

В результате переписки он дал подсудимому необходимую инструкцию, следуя которой, Яхьяев собрал денег на билет, подыскал нужный авиарейс для вылета и сообщил об этом своему наставнику. Однако в этот момент планы злоумышленника нарушили сотрудники правоохранительных органов, которые задержали его и отправили под арест, возбудив уголовное дело.

По приговору суда подсудимый получил пять лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальных — в колонии строгого режима.