Москва, , 09:29 — REGNUM Российские регионы смогут самостоятельно определять тарифы на электроэнергию. Это следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Правительство РФ наделило регионы правом дифференцировать тарифы на электроэнергию для населения в зависимости от объёмов потребления. Изменения коснулись постановления правительства №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

Из документа следует, что руководство того или иного субъекта РФ сможет устанавливать минимальный объём потребления, доступный по льготному тарифу. Также региональные власти смогут определять разные тарифы для отдельных групп населения.

Прежде постановление №1178 разрешало по-разному тарифицировать объёмы потребления энергии в Крыму и Севастополе. Так, в текущем году на полуострове можно было потребить до 150 киловатт-часов в месяц по льготному тарифу — 3,3 рубля за 1 киловатт-час. При потреблении до 800 киловатт-часов тариф увеличивался до 4,2 рубля, за больший объём нужно было платить 5,53 рубля.

Теперь норма о разных тарифах распространилась на все регионы. Средние тарифы для населения РФ составляют 4,25 рубля. В Иркутской области, к примеру, тариф для населения составляет 0,86 рубля за киловатт-час.

Читайте также: Жителей России предупредили о возможности роста цен на электроэнергию