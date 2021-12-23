Ульяновск, 23 декабря, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Ульяновске произошла ещё одна коммунальная авария, на этот раз — розлив канализационных стоков. Причина подтопления устранена, сообщает администрация областного центра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канализация

На проезде Нефтяников устранена причина подтоплений и расчищена проезжая часть. Чиновники поясняют, что розлив стоков был откачан илососом, наледь разбита гидромолотом, после чего дорогу расчистили грейдером.

По данным мэрии, старый трубопровод, на котором постоянно происходили утечки, выведен из эксплуатации. Из полиэтиленовых труб подрядчик построил коллектор общей протяжённостью 2100 метров, врезка первой линии была выполнена 16 декабря, второй — 21 декабря.

Ранее в администрации Ульяновска заявили, что температура сетевой воды в системе теплоснабжения превысила «точку кипения».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Ульяновске произошли три коммунальные аварии. В частности, после аварии на частном участке трубопровода без теплоснабжения остался центральный универмаг, из-за утечки на водопроводе остались без холодной воды дома по улицам Отрадной, 73 и Рябикова, 106.