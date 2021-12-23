Пенза, , 09:18 — REGNUM За минувшие сутки в Пензенской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией умерли 10 человек. По состоянию на 23 декабря количество летальных исходов от COVID-19 достигло 4547 случаев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Выписали по выздоровлении за прошедшие 24 часа 586 человек, днём ранее больничный закрыли 587 пациентов. Всего с начала пандемии с инфекцией справились 77 874 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение прошлой недели (13−19 декабря) в Пензенской области зарегистрировали 2974 случая ОРВИ (223,3 на 100 тыс. населения).

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