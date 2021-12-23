Улан-Удэ, 23 декабря, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Энергетики «Бурятэнерго» в связи с аварией на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 перешли на особый режим работы: они прогнозируют рост нагрузки на сети из-за низких температур (в температура воздуха в Улан-Удэ опустилась ниже минус 30 °C) и остановки работы части детских садов и школ. Подробности 23 декабря сообщает оперативный штаб.

ТЭЦ

«Для контроля нагрузок на подстанциях расставлен персонал по районам города, задействовано шесть бригад линейного персонала. На подстанциях «Шишковка» и «Западная» контроль нагрузки производится персоналом оперативно-выездных бригад. Рано утром на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 направлены и подключены два резервных источника электроснабжения филиала «Бурятэнерго» мощностью 1300 кВт и 200 кВт.

Дополнительно, из районов Бурятии в город направлены еще 7 мобильных РИСЭ, (общей мощностью 1000 кВт). «Россети Сибирь» в Бурятии также оказывают поддержку коллегам, предоставляя необходимое для ремонта оборудование и материалы, имеющиеся на складах», — отмечают в оперативном штабе.

Там же уверили, что в настоящее время электроснабжение столицы Бурятии стабильно. Но специалисты «Россети Сибирь» готовы принимать экстренные меры в случае необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря 2021 года на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях низкой температуры окружающей среды в городе до — 30 °C.

Под отключение попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы — среди них 13 школа, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения. Власти региона уверяют, что всё необходимое для устранения неполадок имеется. Республиканская прокуратура проводит проверку.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»).

Читайте также: Авария на ТЭЦ-1 в Бурятии: от замерзания спасают и людей, и объекты