Баку, , 09:16 — REGNUM Баку и Тегеран планируют расшить двухсторонние экономические отношения. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной конференции с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдуллахианом в азербайджанской столице.

Соглашение Tim Ellis

«В настоящее время соответствующие структуры проводят работы по подготовке дорожной карты. В неё будут включены планируемые для реализации проекты», — сказал Байрамов.

Он отметил, что соглашение планируется подписать в течение нескольких месяцев. Обсуждается строительство иранской стороной в Азербайджане электростанций и моста через реку Астарачай, по которой проходит ирано-азербайджанская граница. Также Баку и Тегеран обсуждают создание коридора Иран — Азербайджан — Россия.

Стоит отметить, что это первый визит Абдуллахиана в Азербайджан в качестве главы иранского МИД. При этом осенью между Баку и Тегераном обострились отношения. Стороны делали резкие выпады в адрес друг друга. Вооруженные силы двух стран провели масштабные учения возле границ.

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